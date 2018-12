Met drie kids hebben prins William en zijn vrouw Kate Middleton een prachtig gezin. Zo blijkt maar weer uit een gloednieuw kiekje dat Kensington Palace zojuist heeft vrijgegeven.

Op de foto is te zien hoe de kleine George (5) en Charlotte (3) op een boomstam zijn geklommen, en hun ouders ernaast zitten. De jongste van het stel, prins Louis (7 maanden), houdt Kate in haar armen.

Kerstkaart

Het koninklijke gezin is op de kiek gezet door fotograaf Matt Porteous. De foto is genomen in Anmer Hall – een landgoed dat William en Kate als huwelijkscadeau hebben gekregen van koningin Elizabeth – en zal gebruikt worden voor de koninklijke kerstkaart van dit jaar.

Beeld: ANP, Instagram