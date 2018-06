Beyoncé en Jay Z delen nieuwe foto’s van tweeling tijdens eerste OTR2-concert

Beyoncé en Jay Z hebben gisteravond hun On The Run II-tour afgetrapt in Cardiff. De twee waren volgens de BBC na hun eerdere huwelijksproblemen opvallend aanhankelijk.

Stelletje pubers

Terwijl ze gezamenlijk meer dan veertig hits brachten, van Bey’s Crazy In Love tot Jay’s 99 Problems, was het koppel druk met flirten en plagen, en hielden ze ook elkaars hand vast. Niet alleen op het podium maar ook net buiten de schijnwerpers, tussen de liedjes door.

Familiefoto’s

Tijdens de show kwamen ook de liedjes voorbij waarop de huwelijksproblemen werden bezongen maar tegen het einde van het concert kwam de liefde terug. Zo zong Beyoncé Perfect, het nummer dat ze uitbracht met Ed Sheeran, terwijl er beelden van hun drie kinderen, waaronder prachtige nieuwe foto’s en bewegende beelden van hun vorig jaar geboren tweeling Rumi en Sir, op de schermen werden getoond. Tijdens deze roze wolk van een finale hield ze de hand van Jay Z stevig vast.

Nederland, het aftellen kan beginnen

“Bedankt voor deze prachtige avond”, zei Beyoncé aan het slot. “Het voelt fantastisch om op het podium te staan met degene van wie ik houd.” Beyoncé en Jay Z staan op dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni twee concerten in de Amsterdam ArenA tijdens hun On The Run II-tour.

