De nieuwe, officiële foto’s van het koningspaar en de prinsesjes zijn ge-wel-dig

Maandag 30 april is het precies vijf jaar geleden dat koning Willem-Alexander (50) werd ingehuldigd. Ter gelegenheid zijn vijfjarig jubileum als koning zijn er nieuwe staatsiefoto’s vrijgegeven én gingen hij, koningin Máxima (46) én de drie prinsesjes samen op de foto. Het resultaat, gemaakt door topfotograaf Erwin Olaf in het paleis in Amsterdam, is werkelijk verbluffend.

Machtig mooi

We kunnen concluderen dat we de Oranjes nog nooit zo hebben gezien. De gezamenlijke gezinsfoto lijkt wel een filmposter en de op de individuele beelden zijn met name Máxima en de drie meiden, Amalia (14), Alexia (12) en Ariane (11), mooier dan ooit.

Beeld: Erwin Olaf via Het Koninklijk Huis