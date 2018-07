Yes! Nieuwe film van (en mét!) Linda de Mol in de maak

Linda de Mol, Will Koopman en Frank Houtappels, de makers van onder meer de Gooische Vrouwen-serie en -films, hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe bioscoopavontuur. April, May en June moet in 2019 in de bioscoop verschijnen, zo heeft distributeur Independent Films dinsdag bekendgemaakt.

Linda in de hoofdrol

De film gaat over de zussen April, May en June die bij elkaar komen wanneer hun moeder ernstig ziek wordt. Het verhaal is bedacht door Linda de Mol. Zij gaat ook één van de hoofdrollen spelen. Welke namen de cast compleet zullen maken, is nog niet bekend.

In goede handen

Will Koopman, die ook onder meer de succesvolle series Divorce, Doris (waarvan ook een heerlijke Bridget Jones-ish filmversie onderweg is) en Familie Kruys maakte, tekent voor de regie. Frank Houtappels is bij het project betrokken als scenarioschrijver. De opnames gaan eind augustus van start. De complete cast wordt later bekendgemaakt.

Op naar een nieuw succes?

Gooische Vrouwen 2, de laatste bioscoopfilm van De Mol, Koopman en Houtappels, wist in 2015 meer dan twee miljoen bezoekers naar de bioscoop te trekken.

Beeld: Still