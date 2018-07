Dit is het nieuwe bekende (!) liefje van ‘Twilight’-acteur Robert Pattinson

Degenen die hoopten op een verzoening tussen ‘Twilight’-acteurs Robert Pattinson (aka Edward) en Kristen Stewart (ook wel bekend als Bella), moeten we helaas teleurstellen. De 32-jarige Brit werd afgelopen weekend namelijk al kussend gespot in de straten van Londen met zijn nieuwe (en bekende) vriendin.

De gelukkige is de 26-jarige Suki Waterhouse, een Brits model en actrice. Volgens People Magazine zijn de twee al een tijdje aan het daten. Daarnaast werden de tortelduifjes afgelopen weekend al kussend gespot in de straten van Londen na een bioscoopuitje. Naar verluidt bezochten de twee de film ‘Mamma Mia! Here We Go Again’.

‘Ze konden niet van elkaar afblijven’

Vervolgens zetten ze de avond verder bij SoHo House, dezelfde privéclub waar ook prins Harry en Meghan Markle in ‘t geheim afspraken toen ze net samen waren. Suki, die je kent als Marlene uit ‘The Divergent Series: Insurgent’, en Robert genoten er van een drankje en elkaars gezelschap tot 01.00 uur ‘s nachts.

‘Ze gingen erg intiem met elkaar om en zaten constant te kussen en knuffelen’, wist een bron te vertellen aan E! News. ‘Robert had de hele tijd z’n arm rond Suki. Ze lieten elkaar niet los.’

Verloving afgeblazen

Waterhouse is zeker niet Pattinsons eerste bekende vriendin. De 32-jarige Brit had van 2009 tot 2013 een knipperlichtrelatie met Kristen Stewart, zijn tegenspeelster in de filmreeks ‘Twilight’, en ging ook een tijdje uit met Mia Wasikowska en Nikki Reed. In de lente van 2015 verloofde hij zich met singer-songwriter FKA Twigs na een relatie van nog geen jaar. Vorige zomer werd bekend dat het koppel de verloving had afgeblazen.

Suki’s bekende vriendjes

Ook Waterhouse heeft menig bekend vriendje op haar naam staan. Zo vormde ze tot de lente van 2015 een koppel met acteur Bradley Cooper; het paar was twee jaar samen. Vervolgens werd ze gespot met de Mexicaanse acteur Diego Luna en regisseur Darren Aronofsky, beter bekend als de jongste ex van Jennifer Lawrence.

Voorlopig houdt Suki, vooral bekend van haar modellenwerk voor Burberry en Tommy Hilfiger, op haar Instagram– en Twitteraccount de lippen stijf op elkaar over haar nieuwe relatie.

Tekst: Laura Vansweevelt | Beeld: ANP