Déze nieuwe GTST-acteur is de allerleukste toevoeging aan de cast ooit

Het is in Meerdijk dit seizoen van Goede tijden, slechte tijden een komen en gaan van nieuwe personages. En da’s allemaal leuk en aardig, de terugkeer van een bekende schurk of de entree van een knappe nieuwe redhead, maar van déze nieuwe toevoeging aan de cast – die gisteren zijn komst bekendmaakte – krijgen we pas échte warme gevoelens.

Barrie’s back!

Niemand minder dan Barrie Stevens maakt volgende maand zijn opwachting in Meerdijk. En nadat hij massaal onze harten stal in ons nieuwe lievelingsprogramma Beter laat dan nooit, zijn wij dolgelukkig dat de charmante vernederlandste Engelsman terugkeert op televisie. Barrie gaat de rol van binnenhuisarchitect Rudie spelen.

Grote eer

“Het is geweldig”, zegt de inmiddels 74-jarige Barrie in RTL Boulevard. “Goede Tijden, Slechte Tijden is al 28 jaar een begrip in Nederland. Ik vind het een grote eer dat ik hier een rol in mag spelen. Het is zo’n geoliede machine. Van productie, schmink tot aan de catering… het is ongelooflijk.”

Succes

Barrie maakte vorig jaar zijn tv-comeback in Beter laat dan nooit. Daarin ging de acteur, bekend geworden door televisieseries als Ja zuster, nee zuster en Ti-Ta Tovenaar, onder leiding van Olcay Gulsen met Peter Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin op reis. De show scoorde als een malle en werd door velen het meest leuke, unieke en oprechte programma in jaren genoemd.

