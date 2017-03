Nieuwe album ÷ (Devide) van Ed Sheeran vandaag uit!

Het heeft even mogen duren, maar vandaag is het langverwachte moment dan eindelijk daar. Het nieuwe album van Ed Sheeran is vandaag te verkrijgen en wij zijn fan! De plaat heet ÷ (Divide) en het is het derde album van de Brit.



Vakantie

Waar andere popsteren een flinke campagne voeren om aandacht te vestigen op nieuwe muziek, deed Sheeran precies het tegenover gestelde. Hij leek voor ruime tijd wel van de aardbodem verdwenen te zijn geweest. Ed blijkt uitgebreid vakantie te hebben gevierd in de tijd dat we weinig van hem vernamen. Maar nu is hij terug en hóe!

Hits

Ed Sheeran bracht afgelopen december zijn eerste single van het nieuwe album uit en brak daarmee allerlei records. Shape Of You stond gelijk in de eerste week op nummer een in meerder hitlijsten. Ook in Nederland scoorde Sheeran een hit met het dansbare nummer, want voor welgeteld acht weken staat de roodharige zanger al bovenin de hitlijsten. Ook zijn single Castle On The Hill is een groot succes.

Zijn nieuwe album ÷, wat je uitspreekt als ‘Divide’, ligt vanaf vandaag in de winkels. Over zijn al uitgebrachte singles zei Sheeran bij RTL: “Het zijn lekkere radiosongs. Maar de beste nummers komen nog.”

Bron: RTL, Youtube, Instagram

