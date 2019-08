Nieuw programma Martien Meiland wordt SBS-variant op Tussen Kunst en Kitsch

Kijkers krijgen geen genoeg van Martien Meiland, de ster van het programma Chateau Meiland. Gelukkig voor de fans, krijgt Martien Meiland naast zijn realityshow nóg een eigen programma.

Afgelopen week verklapte Meiland al dat hij een programma onder de naam Cash or Trash gaat presenteren. Vandaag bevestigt de zender SBS 6 het nieuws.

Tussen Kunst en Kitsch

Het programma lijkt behoorlijk te lijken op de NPO-hit Tussen Kunst en Kitsch. ‘Heb jij nog een mooi erfstuk, unieke verzameling of bijzonder object dat je wilt laten taxeren en verkopen? Geef je dan nu op en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met onze vijf handelaren en ga je met een lekker geldbedrag naar huis!’ is te lezen op de site van de zender.

Over een paar weken is Martien ook weer te zien in Chateau Meiland. In het tweede seizoen zal onder meer te zien zijn hoe de familie Meiland verder gaat met de verbouwingen van het huis en de tuin, maar óók al de eerste gasten ontvangt. Daarnaast steken ze de handen uit de mouwen om de eerste bruiloft op Chateau Marillaux te organiseren.

Ik vertrek

In eerste instantie werden Martien en zijn vrouw Erica bekend door het programma Ik vertrek, waarin het stel een kasteel omtoverde tot een succesvol hotel. Dit hielden de twee niet al te lang vol; wegens heimwee keerden ze na twee jaar weer terug naar Nederland.

