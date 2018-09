Nieuw programma ‘Beter Laat Dan Nooit’ scoort (terecht) als een tierelier

In de eerste aflevering van het nieuwe reisprogramma Beter Laat Dan Nooit zagen we hoe tv-legendes Gerard Cox (78), Willibrord Frequin (76), Barrie Stevens (74) en Peter Faber (74) hun rondreis door Azië zijn begonnen. Kijkers zijn dolenthousiast over de humor van de vier senioren.

Televisiehelden

In Beter Laat Dan Nooit reist presentatrice Olcay Gulsen samen met de vier televisiehelden in 23 dagen langs Tokyo, Vietnam, Bangkok en Sri Lanka. De reis begint in Tokyo, maar de drukke en hysterische stad overdondert de oude mannen al snel.

Hilarisch

Op Twitter reageren de kijkers erg enthousiast op het viertal. Ze liggen de hele tijd krom om alle flauwe grappen van de oude mannen. “Wat een mooi, puur, hilarisch, geweldig programma. Echt genoten en gegierd” en “Beter Laat Dan Nooit is echt geweldig. Leuke oude mannen onder leiding van de hilarische Olcay Gulsen”, klinkt het op Twitter. Ze noemen het programma ‘een echte aanrader’ en zien de show volgend jaar zelfs al de Televizier Ring winnen.

Chemie

Naast lof voor de vier mannen krijgt ook Olcay Gulsen veel lovende reacties. Volgens de kijkers is het mooi om te zien dat ze zich tegenover de oude mannen zo kwetsbaar opstelt. Ook vinden ze de chemie tussen de presentatrice en de oudjes erg leuk. “Ik hou van Beter Laat Dan Nooit, maar nog meer van Olcay”, twittert een kijker. De kersverse fans kunnen niet wachten tot het programma volgende week weer op de buis is.

‘Beter Laat Dan Nooit’ zie je iedere dinsdagavond om 20.30u op RTL 4. Kijk hier de eerste aflevering terug. Een klein fragmentje om een idee te geven van de sfeer:

Heerlijk programma met lach en traan #beterlaatdannooit — brenda kuyt (@brendakuyt) September 4, 2018

Ik vond #beterlaatdannooit een geweldig programma.

Fantastisch met vier oudere bekende Nederlanders en #olsayGulsen die het dan toch maar uithoud met hun.

Veel lachen en humor.

Fantastisch om te zien. — Gerry Zweers. (@GerryZweers) September 4, 2018

Wat een heerlijk programma om tv-personalities van weleer zó te zien genieten. Geeft maar weer aan dat de televisiewereld af moet van het idee dat oud fout is. Het overgrote deel van de bevolking is nu eenmaal 45+.#beterlaatdannooit @RTL4 @bluecircletv @SuperOJ — Curly Note (@Zamire_W) September 4, 2018

#Beterlaatdannooit @SuperOJ

Wat een HEEEERLIJK en EERLIJK programma…

Op naar de televizierring ..

Alle lof voor OJ..

❤❤❤❤ — Edwin (@eddydeteddy) September 4, 2018

Leuk te zien dat @SuperOJ zich kwetsbaar en open op stelt. Leuk programma! #beterlaatdannooit — kumari (@kumi83) September 4, 2018

Geweldig hoe @SuperOJ dit programma doet en hoe ze omgaat met deze vier fantastische mannen. Ik kijk uit naar de volgende afleveringen. ❤️ #beterlaatdannooit — Jorien de Wit (@JoriendeWit) September 4, 2018

Wat een leuke tv is dit😂😂😂#beterlaatdannooit — Inez 🇳🇱 (@IBrummelink) September 4, 2018

Wat een ongelofelijk leuk programma! Coryfeeën Barrie Stevens, Willibrord Frequin, Peter Faber en Gerard Cox reizen samen door Azië. Alsof je kijkt naar de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween ♡ @SuperOJ #beterlaatdannooit — Selma Veltens (@SelmaVeltens) September 4, 2018

Wn nu weer een week wachten… het mocht wel langer duren, dit uur was wel heel snel voorbij. #beterlaatdannooit — Nico Bode (@Nico4691) September 4, 2018

