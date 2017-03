Nieuw platencontract voor Avril Lavigne

Het is al vier jaar geleden dat Avril Lavigne nieuwe muziek uitbracht, maar daar komt binnenkort verandering in. Want er is zojuist bekend gemaakt dat de zangeres een nieuw plantencontract heeft getekend bij muzieklabel BMG. Haar nieuwe album zou dit jaar uit moeten komen.

Therapeutisch proces

De reden waarom het zo lang duurde voor Avril nieuwe muziek lanceerde, kwam omdat er in 2014 de ziekte van Lyme bij haar was geconstateerd. Daarnaast liep haar huwelijk met Chad Kroeger – de zanger van de band Nickelback – op de klippen. Het schrijven aan haar album hielp haar deze dingen een plekje te geven. “Het schrijfproces is therapeutisch voor me geweest en heeft me kracht gegeven. Dit album is een organisch proces geweest en komt vanuit een oprecht gevoel.”

Zesde album

Op Instagram deelde Avril Lavinge een video, waarin ze zich uitspreekt over haar nieuwe platenmaatschappij. Ze schrijft als bijschrift: “Enorm spannend om onderdeel van de BMG-familie te worden en met ze te werken aan mijn zesde album.” In de video vertelt ze: “Ik had de behoefte aan nieuwe energie en het voelt nu alsof ik herboren ben.” Het nieuwe album moet bij de luisteraars een positief gevoel oproepen. “Ik hoop dat het een inspiratie is voor veel mensen.”

Bekijk de video die de zangers op Instagram plaatste hieronder.

Incredibly excited to be a part of the @bmg_us family and be working with them on the release of #AL6! So excited to share more with you guys in the coming weeks! A post shared by Avril Lavigne (@avrillavigne) on Mar 1, 2017 at 7:00am PST

