Dít nieuwe ‘GTST’-personage gaat de wereld van Anton Bouwhuis op z’n kop zetten

Het aftellen naar de langverwachte en o zo spannende cliffhanger van GTST – waarvan vorige week bleek dat-ie plots opnieuw gefilmd moest worden om een dramatische reden – komt met rasse schreden dichterbij. Over twee weken is het zover en dat betekent dat er voor de meeste personages een zeer invloedrijke gebeurtenis aan zit te komen. Oók voor Anton Bouwhuis.

Onverwachts familielid

Naast dat het er sterk op lijkt dat de bruiloft van Anton’s zoon Sjoerd en Aysen centraal zal staan in de cliffhanger, staat er een dezer dagen plots een zeer onverwachts familielid van Anton bij hem en Linda op de stoep. Niemand minder dan zijn long lost dochter Tiffy (Cecilia Adorée).

Slippertje

Wat blijkt: Anton heeft geen idee dat hij een dochter heeft, die geboren is uit een slippertje dat de arts ooit maakte met haar moeder, ene Bernadette. Met Bernadette heeft Anton na hun eenmalige avontuurtje nooit meer contact gehad en dus heeft hij er geen idee van dat ze zwanger geraakt was en het kindje na de geboorte heeft afgestaan.

Drama

Tiffy is dan ook opgegroeid zonder haar beide biologische ouders. Bij toeval kwam ze haar halfzusje en moeder tegen. Zij vertellen haar over haar vader Anton, maar doen net alsof hij overleden is om zo min mogelijk drama te veroorzaken. Tiffy komt er tóch achter dat hij nog leeft en besluit haar vader onaangekondigd op te zoeken in Meerdijk.

Nieuwe Tijden

Het kan zijn dat Tiffy je enigszins bekend voorkomt. Ze is namelijk ook al te zien als een van de personages in de GTST spin-off Nieuwe Tijden, dat zich afspeelt in een Utrechts studentenhuis. Er vertrokken eerder wel enkele personages uit Meerdijk richting de studentenstad, maar het is nu voor het eerst dat een personage uit de spin-off een rol krijgt in moedersoap GTST.

Anton en de aanwaai-kinderen

We kunnen ons voorstellen dat de komst van Tiffy even schrikken zal zijn voor Anton, maar daar moet hij prima overheen kunnen komen. Hij heeft namelijk al heel wat kinderen en andere familieleden zien komen en gaan in zijn huis. Zo verloor hij zijn zoon Edwin, de ex van Lucas Sanders, aan de ziekte Ebola en kwam een ánder buitenechtelijk kind, zoon Tim Loderus die onlangs terugkeerde naar Meerdijk, ook onverwachts zijn leven binnen enkele jaren geleden.

Leegloop

Verder nam hij de kinderen van zijn vrouw Linda, Rover en Sam, in huis, die hij behandeld als zijn eigen vlees en bloed. Ook was achterneefje Q van harte welkom in huize Bouwhuis, maar nu Rover naar zijn vader in Canada is vertrokken, Sam onlangs het vliegtuig naar Amerika pakte voor een stage in New York en Q on the run is met Sjors’ dochter Lana, wordt het akelig stil in huis… Dus Tiffy, kom maar door hoor, meid!

