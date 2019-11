Monique en kleine André verwelkomen nieuw gezinslid

Monique Westenberg en zoontje André hebben een spannend weekend achter de rug. Zondag vertrokken ze naar Schiphol om daar, na lang wachten, eíndelijk een nieuw gezinslid ophalen.

Stickers plakken

Monique besloot onlangs een hondje te adopteren, genaamd Frenkie. De hond werd naar Amsterdam gevlogen vanuit Bonaire, waar het hondje in een animal rescue center verbleef. Op Instagram schrijft ze hoe blij ze zijn met de komst van Frenkie: “Wat gingen de afgelopen drie weken langzaam voorbij. Iedere dag een sticker plakken, want nog zoveel nachtjes slapen en dan komen Frenkie en Chica naar Nederland. Vanmorgen was de laatste sticker.”

‘Geen betere thuiskomst kunnen bedenken’

“Dit hondje heeft iets bijzonders voor mij. Herkenning! En ik had van Gioia d’r eerste reactie alles verwacht behalve deze. Ze is zó ontzettend blij dat Frenkie er is. Ik had me geen betere thuiskomst voor hem kunnen bedenken. Welkom in je nieuwe leven lief vriendje.” Gioia is de andere hond van Monique, die erg goed op het nieuwe huisgenootje reageert, zoals te zien is in de video.

Dunya

In mei 2018 overleed Monique’s hondje Dunya, wat voor ontzettend veel verdriet bij de blondine zorgde. In maart 2019 bracht ze het kinderboek Dunya uit, ter nagedachtenis aan haar trouwe viervoeter. Monique vertelt in het boek het ontroerende levensverhaal van haar geliefde hond.

Bron: Libelle | Beeld: ANP