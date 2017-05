Nieuw album Katy Perry in aantocht (én dat verschijnt sneller dan je denkt)

De onlangs gereleasde singles Chained to the Rhythm en Bon Appétit van Katy Perry gaan als een dolle in de hitlijsten en doen velen smachten naar een nieuw album. Voor hen hebben we goed nieuws: Katy heeft een officiële publicatiedatum voor haar nieuwe album aangekondigd en die is dichterbij dan je zou denken.

Witness

Het nieuwe album van Katy Perry heet Witness. Capitol Records brengt het album van de Amerikaanse zangeres uit op 9 juni, maakte ze maandag bekend. Witness wordt ook de naam van haar najaarstournee door Noord-Amerika.

Persoonlijk plaatje

Witness is haar vijfde studioalbum. De nummers op het album gaan over de veranderingen in haar persoonlijke leven en in de wereld om haar heen, valt op haar website te lezen.

Tour

Katy Perry kondigde vandaag ook haar nieuwe tournee aan. Die trapt ze af op 7 september in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio. In oktober doet ze Madison Square Garden in New York aan. De tournee eindigt op 5 februari in Vancouver. Wanneer Katy met haar tour naar Nederland komt, is nog niet bekend.

