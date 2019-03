Niet Bradley Cooper, maar déze Hollywoodacteur is de nieuwe liefde van Lady Gaga

De romantiek tussen Bradley Cooper en Lady Gaga spatte van het scherm in ‘A Star is Born’ en toen bleek dat de verloving van de zangeres van de baan was, wisten fans het bijna zeker. Hun liefde kón geen acteerwerk zijn. Toch lijkt het erop dat het wél zo was, want Lady Gaga zou een nieuwe vlam hebben.

Niet Bradley Cooper maar Jeremy Renner, onder meer bekend van The Avengers, zou degene zijn die het hart van Lady Gaga heeft veroverd. Volgens insiders hebben de twee het heel gezellig met elkaar, zo verklappen ze aan het Amerikaanse blad People.

Zélfs Hollywoodsterren reageren op vermeende affaire Lady Gaga en Bradley Cooper

Het liefdesleven van de 32-jarige zangeres houdt de gemoederen de afgelopen weken flink bezig, sinds in februari bekend werd dat Gaga en haar verloofde Christian Carino na een relatie van twee jaar uit elkaar zijn. Er werd gefluisterd dat Bradley Cooper een aandeel had in de breuk en dat ze tijdens de opnames van de film A Star is Born verliefd waren geworden op elkaar.

In verwachting

Deze geruchten werden sterker na een intiem muzikaal optreden van de twee tijdens de uitreiking van de Oscars. Zo werd er zelfs geschreven dat Gaga in verwachting zou zijn van de getrouwde Bradley. De zangeres ontkende de laatste roddel echter en zei op Instagram enkel in verwachting te zijn van een nieuw album.

