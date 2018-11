Nienke Plas lanceert eerste single met behóórlijk pikante videoclip

Nienke Plas heeft haar zinnen gezet op een zangcarrière. De vlogger en Expeditie Robinson-deelnemer heeft vrijdag haar allereerste single gelanceerd, ínclusief videoclip. En daarin zien we Nienke zoals we haar nog nooit gezien hebben.

Lees ook

Eindelijk: dít zijn de ‘Expeditie Robinson’-deelnemers van Kamp Zuid

Vechtscheiding

Aan een paal. Vrij bloot. Dansend. Voor geld. Oja, en het liedje gaat over haar zoontje. Makes no sense? Er is wel degelijk over nagedacht door de 32-jarige Amsterdamse. In de video lijkt Nienke namelijk in een vechtscheiding te liggen waarin zij en haar ex vechten om de voogdij van haar zoontje.

Wanhopige moeder

Om de rechtszaak te kunnen bekostigen en haar zoontje te kunnen onderhouden, probeert Nienke als paaldanseres snel geld bij te verdienen. Tja, pittig scenario wel, maar de clip ziet er prachtig en gelikt uit. O, en het nummer, getiteld Vrijdag, is ook niet verkeerd. Prima debuut, dus.

Carrière

De 32-jarige Nienke is vooral actief als vlogger: haar YouTube-kanaal heeft 198.000 abonnees. Vorig jaar presenteerde ze Zon, zuipen, ziekenhuis: hier is het feestje. Samen met Dennis Weening en Rick Brandsteder volgde ze feestende jongeren tijdens hun vakantie in Europese badplaatsen. Voor dat programma, haar eerste presentatieklus voor televisie, werd ze genomineerd voor een Televizier Talent Award. Die prijs ging uiteindelijk naar Kaj Gorgels. Momenteel schittert Nienke in het huidige seizoen van Expeditie Robinson.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf | Beeld: Hollandse Hoogte