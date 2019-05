Nienke Plas maakt verloving bekend met prachtige foto

Wedding bells! Nienke Plas (33), bekend als vlogster en natuurlijk door haar deelname aan ‘Expeditie Robinson’, stapt binnenkort in het huwelijksbootje. Ze is verloofd met Resley, de man met wie ze al elf jaar samen is.

De twee maakten het heuglijke nieuws bekend via Instagram, inclusief een prachtige foto. “HOLY MACARONI, IK BEN VERLOOFD”, schrijft Nienke in hoofdletters bij de liefdevolle foto. Wat meteen opvalt, is de glinsterende ring die ze om haar vinger draagt.

Felicitaties

Het regent felicitaties onder de foto. “GEFELICITEERD SCHAT!! Omg!!!”, reageert Loiza Lamers, het topmodel dat ook te zien was in Expeditie Robinson. “Chantal Janzen reageert: “OMG GEFELICITEERD!!!”

Lees ook

Nienke Plas lanceert eerste single met behóórlijk pikante videoclip

Gezin

Nienke en Resley hebben al een zoon, Frenky-Dean. Resley doet het management van Nienke, die bekend is van de film Elvy’s Wereld en het tv-programma Zon, Zuipen en Ziekenhuis.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram