Niels en Rosanna van Temptation Island zijn verloofd!

Nadat het in de laatste aflevering van Temptation Island VIPS duidelijk werd dat Niels nog met Fabiola heeft afgesproken toen ze weer thuis waren, leek het glashelder dat Niels en Rosanna uit elkaar waren. Maar dit blijkt niet zo te zijn.

Lees ook: Temptations Rosanna: ‘Ik wilde Niels terugpakken en daar heb ik Alex voor gebruikt’

Niels en Rosanna zijn verloofd! Het happy couple maakte dit zojuist bekend op Instagram. De twee deden al eerder mee aan Temptation Island. Ook toen gingen er een aantal dingen mis. Rosanna moest zich met deze tweede deelname bewijzen aan Niels. Samen hebben ze afspraken gemaakt voor de twee weken die ze wederom apart zouden doorbrengen.

Alcohol en verleidsters

Niels en Rosanna waren overtuigd: dit keer zouden ze het avontuur doorstaan en zou Temptation Island VIPS eindigen in een verloving voor het paar. De regel over het niet nuttigen van alcohol werd op de eerste avond al verbroken en na een paar dagen werd het duidelijk dat Niels zich dit keer niet in kon houden. Hij liet zich gretig verleiden door de aantrekkelijke verleidster Fabiola.

Relationship material

Na het derde kampvuur was het voor de kijker overduidelijk: Niels koos voor Fabiola en Rosanna kon de ring wel vergeten. Niels gaf zelfs aan dat hij een relatie had met Fabiola. Hoewel de twee elkaar nog gezien hebben na de opnames van Temptation Island VIPS, is het toch niets geworden tussen Niels en ‘zijn’ Fabiola.

Temptation verloving

Veel hoogte en diepte punten en twee deelnames aan Temptation Island later, zijn Niels en Rosanna maar een maand uit elkaar geweest. Na een kortstondige knipperlicht relatie, is het nu officieel weer dik aan. De twee plaatsten vandaag allebei een foto met een Emoji-ring op Instagram (klik hier voor de foto). Zouden ze volgend jaar weer mee doen om te testen hoe sterk hun huwelijk is?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify | Beeld: RTL