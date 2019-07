Maar… Hoe… WHY? Rosanna: ‘Voor huwelijk met Niels nog één keer Temptation’

Eerlijk is eerlijk: hoe verschrikkelijk we ook genieten van ‘Temptation’, mensen die meedoen aan de ultieme relatietest verklaren we tóch een beetje voor gek. Wie voor een tweede keer meedoet (looking at you, Niels en Rosanna), vinden we al helemaal koekoek. Maar dríe keer meedoen…? Daar waagt niemand zich aan. Toch?

Goede laatste test

Al eerder gingen de geruchten rond dat Rosanna en Niels voor een derde keer mee zouden doen met het programma, maar dat ging uiteindelijk toch niet door. Nu laat Rosanna in een interview met Shownieuws weten dat ze het nog steeds wel ziet zitten. Het zou volgens haar een goede test zijn voordat ze met elkaar gaan trouwen. Dus…

Drie keer scheepsrecht?

“Het is wel mooi om voordat we trouwen nog even zeker te weten… [dat het goed zit, red.]. De eerste keer ben ik fouter geweest, de tweede keer hij, en de derde keer… Ja”, aldus Rosanna. We geven ze (ahum) groot gelijk. Een betere basis voor een huwelijk kunnen we ons immers niet voorstellen.

‘Verbouwplannen’

In het interview vertelt Rosanna ook nog even over haar verbouwplannen. Haar billen, borsten en lippen hebben al eerder een ‘opknapbeurt’ gehad, maar er is nog meer werk aan de winkel, vindt de (momenteel) brunette. Zo zegt ze nóg een keer onder het mes te gaan voor haar borsten en is binnenkort haar neus (“Ik wil gewoon iets meer een Barbie-neus”) aan de beurt. Niels constateert aan de hand van een foto uit de oude doos dat je wel een groot verschil in uiterlijk ziet tussen vroeger en nu. Understatement, kunnen we wel zeggen.

Bekijk het fragment in onderstaande video: