Hilarisch flauw: deze vakantievideo van Nicolette van Dam wil je even zien

Nicolette van Dam en haar gezin vieren momenteel heerlijk vakantie in het Spaanse Marbella. Hoewel ze geniet van de quality time, is ze manlief Bas Smit soms ook even helemaal zat. Gelukkig heeft ze een hilarische oplossing gevonden om aan hem te kunnen ontsnappen.

Aaaaaanndddd… he’s gone

Op Instagram deelt ze een lollige video waarin ze Bas als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. ‘Soms ben ik even helemaal klaar met hem!’, laat ze grappend weten in het bijschrift. En waarom ruzie maken als je er in een wip even van verlost kan zijn?

Lekker stel

Haar volgers kunnen de humor van Nicolette en Bas zeker waarderen. “Haha, was het maar zo gemakkelijk!”, schrijft iemand. En een andere volger reageert: “Jullie zijn zó leuk samen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Soms ben ik even helemaal klaar met m 😂😂😂 @bassmit Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 29 Jul 2019 om 10:06 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Liefde ❤️ Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 23 Jul 2019 om 1:32 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram M’n eigen Disney prinsesjes 😍💗😍 Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 14 Jul 2019 om 7:12 (PDT)

Bron: Libelle | Beeld: ANP