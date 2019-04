Nicolette Kluijver openhartig over longkanker: ‘Ik realiseer me nu pas wat er mis had kunnen gaan’

Het is ruim twee jaar geleden dat Nicolette Kluijver werd getroffen door longkanker, maar nu merkt ze pas goed de impact van die periode. “In de afgelopen twee jaar heb ik heel erg in de overlevingsstand gestaan.”

In RTL Boulevard doet ze een boekje open over de heftige periode en vertelt ze dat het haar nu pas echt begint te raken. “Nu pas begin ik mij te realiseren wat er mis had kunnen gaan”, aldus de presentatrice.

Angst

Ook geeft ze toe dat ze direct bang is dat er iets mis is met haar lichaam wanneer ze zich niet lekker voelt. Zo schiet ze “in blinde paniek” bij een verkoudheid of als ze moet hoesten. “De angst hoort bij mij. Maar het heeft ook iets moois gebracht. Ik ben dankbaarder en ik probeer echt meer te genieten van het leven. Als ik dit niet had meegemaakt was ik waarschijnlijk veel sneller door het leven gegaan.”

Benefietactie

Eerder woensdag werd duidelijk dat Nicolette op 15 mei aanvoerder van het menselijk lint is tijdens de benefietactie Nederland staat op tegen kanker. Dat zal moeilijk worden, denkt Nicolette. “Het is een hele negatieve bladzijde in mijn leven en ik hoop er nu iets positiefs van te maken. Ik had ja gezegd, maar de dag erna had ik meteen al spijt”, aldus de presentatrice. “Het rakelt wel weer alles op. Maar ik ga er staan, vol goede moed.”

Bekijk hieronder het fragment met Nicolette Kluijver:

