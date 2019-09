Nicolette Kluijver in ziekenhuis met nieuwe gezondheidsproblemen

Het zit Nicolette Kluijver maar niet mee op gezondheidsniveau. Nadat bij de presentatrice ruim twee jaar geleden longkanker geconstateerd werd waar ze gelukkig van herstelde, ligt Nicolette nu opnieuw in het ziekenhuis.

Slechte timing

Het 34-jarige RTL-gezicht is getroffen door een blindedarmontsteking, deelde ze vandaag op Instagram. “Over een slechte timing gesproken…”, schreef Nicolette bij een kiekje van zichzelf in ziekenhuisbed. “Guus op stal en ik in het ziekenhuis. Blindedarmontsteking, dat doet pijn!”

Paard

Guus is ‘de nieuwe liefde’ in het leven van Nicolette: haar paard. “Mijn droom. Lieve mensen dit is Guus”, stelde de presentatrice het dier maandag voor op social media.

Sterktewensen

Veel BN’ers steken Nicolette een hart onder de riem. Onder anderen Jamai Loman, Marieke Elsinga en Britt Dekker wensen de presentatrice veel beterschap.

Nicolette en het litteken dat ze overhield aan haar longoperatie:

Nicolette’s nieuwe paard:

