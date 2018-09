Nicolette Kluijver is vandaag jarig en deelt emotionele foto

Het is een bijzondere dag voor Nicolette Kluijver. Niet alleen viert ze vandaag haar 34ste verjaardag, ook staat ze erbij stil dat ze anderhalf jaar geleden is genezen van longkanker. Om die reden deelt de presentatrice een foto van zichzelf op Instagram, waarop we haar in het ziekenhuis zien in de tijd dat ze werd behandeld.

In februari 2017 maakte Nicolette bekend dat er bij haar longkanker was geconstateerd. Na een intensieve behandeling kon ze een maand later melden dat haar lichaam volledig kankervrij was, en gelukkig nog steeds is.

Dankbaar

Op Instagram zien we Nicolette in het ziekenhuis, een terugblik op de zware tijd die ze vorig jaar doormaakte. ‘Anderhalf jaar geleden had ik longkanker en wist ik niet of ik het zou overleven. Daarom is vandaag heel bijzonder… ik mag vandaag 34 jaar worden. Ik ben zo dankbaar. Het is feest!!!!!’ schrijft de presentatrice bij de foto. Ook staat ze stil bij alle mensen die aan de ziekte lijden of er op een andere manier mee te maken hebben. ‘Ik denk vandaag extra aan iedereen die te maken heeft met deze ziekte… #samensterk,’ aldus Nicolette.

