Nicolette Kluijver: ‘Ik heb ’t volste vertrouwen in mijn geweldige artsen’

Bij Nicolette Kluijver werd twee weken geleden een voorstadium van longkanker geconstateerd. De schrik was groot, maar de presentatrice zelf staat er positief in. Binnenkort zal ze geopereerd worden, en ze vertelt de operatie met vertrouwen tegemoet te gaan.

Op Instagram plaatste de blondine een foto, waarop ze in een ziekenhuisbed ligt. Maar, zoals we van de stoere Nicolette gewend zijn, ligt ze er met een grijns. Bij de foto schrijft ze: “Ik heb geweldige artsen waar ik het volste vertrouwen in heb! #iwillrockthis #illbeback“. Ook bedankt ze al haar volgers voor de steun die ze kreeg toen het nare nieuws wereldkundig werd gemaakt. “Dank voor alle lieve berichten. Ik heb heel veel steun aan jullie gehad!”

Vorige week werd bekend gemaakt dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn bij de presentatrice, waardoor ze volgens collega Dennis Weening volgend seizoen gewoon te zien zal zijn bij Expeditie Robinson. Maar voorlopig is Nicolette nog wel uit de running.

De RTL-presentatrice heeft de hashtag #myfaithisbiggerthanmyfears aan haar bericht toegevoegd en dat vinden we een prachtige en krachtige boodschap. We wensen haar en haar familie ontzettend veel steun toe!

This is it! #myfaithisbiggerthanmyfears 🍀Dank voor alle lieve berichten. Ik heb heel veel steun aan jullie gehad! Ik heb geweldige artsen waar ik het volste vertrouwen in heb! #iwillrockthis 💋#illbeback A post shared by Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) on Mar 7, 2017 at 3:49am PST

Bron: RTL

