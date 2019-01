Nicolette Kluijver over scheiding: ‘Ik haal troost uit mijn gezin’

Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt maakten onlangs het verdrietige nieuws bekend dat ze gaan scheiden. Tegenover ‘Shownieuws’ laat de presentatrice nu weten dat ze troost haalt uit haar gezin.

‘Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is ze laten gaan’, schreef Nicolette op Instagram. Die foto verwijderde ze echter kort daarna. Ook gaf ze aan dat ze wil vechten voor haar huwelijk. Of de scheiding doorgaat, is tot dusver nog wat vaag. Dat het moeilijke tijden zijn voor haar en Joost staat echter als een paal boven water.

‘Bevoorrecht mens’

‘Ik haal mijn geluk zeker uit mijn familie. Ik kijk alleen al naar mijn kinderen en naar mijn werk, en… Ik ben gewoon een bevoorrecht mens. Dat vind ik echt. En zo probeer ik ook naar het leven te kijken’, liet ze weten op het verjaardagsfeestje van Wendy van Dijk.

Drie kinderen

Na hun huwelijk in 2012 kregen Nicolette en Joost drie kinderen: Isabella van inmiddels 6 en de tweeling Ana-Sofia en Jesse van 4 jaar. Wat er ook gebeurt: de presentatrice liet weten dat zij en Joost altijd ‘de beste vriendjes’ zullen blijven.

Tekst: Susan Dalstra (Libelle.nl) | Beeld: ANP