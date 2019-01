Nicolette Kluijver reageert op hardnekkige overspelgeruchten

Onlangs kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat het huwelijk van Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt in zwaar weer verkeert. Niet lang daarna werd gezegd dat de problemen veroorzaakt waren doordat de presentatrice een scheve schaats zou hebben gereden. Op die geruchten heeft ze inmiddels gereageerd.

‘Van alles wat ik al op mijn bord heb, krijg ik ook nog te maken met leugenachtige roddels dat ik vreemd zou zijn gegaan. Dat klopt absoluut niet’, vertelt ze in Story. ‘Er is een heleboel gebeurd in mijn leven de laatste tijd, maar dat niet.’

Weg uit de villa

Het weekblad bericht dat Nicolette niet langer bij haar man in Ouderkerk aan de Amstel woont. Inmiddels zou ze intrek hebben genomen in een vrijstaande woning, op iets meer dan een kilometer afstand van de villa waar ze vanaf 2014 met Joost woonde. Of een verzoening tussen de twee erin zit? Op die vraag van Story antwoordt de presentatrice met de woorden: ‘We zien het verder wel.’

Drie kinderen

Nicolette en Joost stapten in 2012 in het huwelijksbootje. Samen hebben ze drie jonge kinderen: dochter Isabella (6) en tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost (4).

