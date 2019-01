Nicolette Kluijver deelt prachtige foto met krachtige boodschap

Eerder deze week werd bekend dat Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt vechten voor hun huwelijk. In een verklaring liet het stel weten dat de ziekte van de presentatrice een grote impact heeft gehad op niet alleen het gezinsleven, maar ook haar relatie.

Maar het management benadrukt ook: ‘De liefde is er nog steeds en de wil om te knokken voor het gezin.’ Nicolette plaatst gisteren dan ook een prachtige foto op Instagram met daarbij een krachtige boodschap. ‘You’re gonna be happy,’ said life, ‘but first I’ll make you strong.’ 💪🏼’ Onder het kiekje regent het dan ook steunbetuigingen van haar volgers die haar een hart onder de riem willen steken.

Kinderen

Nicolette en Joost trouwden in 2012. Samen hebben ze drie jonge kinderen: dochter Isabella (6) en tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost (4). Kluijver heeft al eens eerder gezegd tegen Grazia dat scheiden voor haar geen mogelijkheid is: ‘We hebben drie kleine kinderen samen, dus in mijn hoofd is uit elkaar gaan echt geen optie,’ aldus Nicolette.

