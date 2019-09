Nicolette Kluijver over ziekte: ‘Ik kan wel janken van geluk dat ik er nog bij ben’

Het is een bijzondere mijlpaal voor Nicolette Kluijver: ‘Expeditie Robinson’ gaat dit jaar het twintigste seizoen in. Toch heeft de presentatrice ook te maken gehad met heel wat diepe dalen in haar leven.

In een interview met Grazia vertelt ze openhartig over de periode dat ze ernstig ziek was. “Ziek zijn heeft me veel gebracht”, verklaart de presentatrice. “Ik kan wel janken van geluk dat ik er nog bij ben.”

Positief

Ondanks alles blijft Nicolette positief. “Het klinkt misschien gek, maar ziek zijn heeft me veel positieve dingen gebracht. Ik kan soms wel janken van geluk dat ik er nog bij ben”, aldus Kluijver. “Drie maanden na de operatie ging ik meteen weer mee met Robinson, want het voelt zo als ‘mijn’ programma. Het was zo fijn om mij daar opeens druk te maken over kamp Noord en kamp Zuid, in plaats van over mijn gezondheid.”

Lees ook

Nicolette Kluijver doet opvallende uitspraak: is ze nog wel samen met Joost?



Donkere wolk

Toch blijft het altijd als een donkere wolk boven haar hoofd hangen. “Maar het is juist ook prettig om op het eiland te zijn, weg van alles wat met mijn ziekte te maken heeft. In Nederland vragen mensen er voortdurend naar. Heel lief, maar daardoor word ik er wel steeds mee geconfronteerd. Ik kijk uit naar de dag dat het niemand meer interesseert.” Mensen interesseren haar nu dan ook niet meer. “Ik doe alleen nog dingen waar ik gelukkig van word, zoals Robinson, maar ook het kinderboek Dierenpret schrijven, met rijmpjes over dieren, dat op Dierendag verschijnt.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.