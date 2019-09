Nicolette Kluijver doet opvallende uitspraak: is ze nog wel samen met Joost?

Nicolette Kluijver en Joost Staudt hebben een nieuwe woning gekocht op loopafstand van hun huidige villa. Het lijkt erop dat de twee hun huwelijkscrisis hebben bezworen en in het optrekje een nieuwe start willen maken. Maar uit een uitspraak van Nicolette kan ook iets ánders blijken. Is het toch nog geen koek en ei tussen de twee?



Het lijkt erop dat Nicolette Kluijver (35) en Joost Staudt (45) na hun huwelijkscrisis een nieuwe start maken. Het stel heeft op 9 augustus voor een bedrag van 550.000 euro een woning in Ouderkerk aan de Amstel gekocht; op loopafstand van hun huidige villa. Eerder dit jaar liet de RTL-presentatrice op Instagram weten dat haar huwelijk in grote moeilijkheden verkeerde, en alles wees erop dat ze afstevenden op een scheiding. “We zullen de beste vriendjes blijven”, schreef ze, waarna ze haar bericht afsloot met de afbeelding van een gebroken hart. Kort daarna liet Nicolette’s manager echter weten: “De liefde is er nog steeds en ook de wil om te knokken voor het gezin.”

Nicolette en haar man vragen rust en ruimte voor henzelf en vooral voor hun kinderen; hun geluk staat nu voorop. In diezelfde periode deed het gerucht de ronde dat Nicolette de gezinsvilla had verlaten en dat ze vreemd zou zijn gegaan. Waar de presentatrice elders in de media niet op haar huwelijkscrisis en de pikante geruchten wilde reageren, vertelde ze wél aan Story: “Van alles wat ik al op mijn bord heb, krijg ik ook nog te maken met leugenachtige roddels dat ik vreemd zou zijn gegaan. Dat klopt absoluut niet. Ik ben niet vreemdgegaan! Er is een heleboel gebeurd in mijn leven de laatste tijd, maar dat niet.” Over een eventuele verzoening met Joost zei ze: “We zien het verder wel.”

Intussen is er een hoop veranderd in het leven van Nicolette en Joost. Ze zijn nog altijd getrouwd en vorige maand hebben ze een rijtjeswoning in Ouderkerk aan de Amstel gekocht. In vergelijking met hun vorige woning gaat het stel er wel op achteruit. Van een woonoppervlakte van meer dan 300 m², gaan ze in hun nieuwe woning naar slechts 138 m². Omdat de huidige gezinsvilla van Nicolette en Joost geen tekoopbord in de tuin heeft staan, is het maar de vraag of de twee daadwerkelijk gezamenlijk verhuizen naar hun nieuwe onderkomen, ook al staan ze beiden wel op het woonadres van het nieuwe optrekje ingeschreven. Wanneer Story bij Nicolette informeert naar de nieuwe woning die ze met Joost heeft gekocht en vraagt of ze daar met haar gezin naartoe zal verhuizen, zegt ze: “Nee, dat klopt niet.”

Nicolette en Joost stapten in 2012 in het huwelijksbootje. Samen hebben ze drie jonge kinderen: dochter Isabella (6) en tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost (4).

