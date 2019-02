Nicolette Kluijver deelt liefdevolle gezinsfoto in de sneeuw: ‘Zo trots op ons’

Het huwelijk van Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt verkeert in zwaar weer, maar ondanks de problemen zijn de twee gewoon samen op wintersport. Ze is blij dat het op deze manier kan, zo laat ze weten via Instagram.

‘Onze kindjes hebben geen boodschap aan onze problemen. Zo trots dat we zo op vakantie kunnen’, schrijft de presentatrice bij een bijzondere gezinsfoto. Ook vermeldt ze de hashtags #kidsfirst, #trotsopons en #kindjeszijnhetbelangrijkst erbij, én noemt ze Joost een #superdad.

Ziekte

Begin januari werd bekend dat het huwelijk tussen Nicolette en Joost in zwaar weer verkeert. ‘De ziekte van Nicolette heeft grote impact gehad op haar gezinsleven en haar huwelijk. De liefde is er nog steeds en ook de wil om te knokken voor het gezin’, liet haar management destijds weten. Nicolette, die leed aan longkanker, en Joost trouwden in 2012. Samen hebben ze drie kinderen: Isabella (6) en de tweeling Ana-Sofia en Jesse (4).

Bron & beeld: ANP, Instagram