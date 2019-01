Zaten de huwelijksproblemen van Nicolette Kluijver er al een tijdje aan te komen?

Afgelopen weekend kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt vechten voor hun huwelijk. Toch lijken de problemen niet geheel uit de lucht te komen vallen; in Flair vertelde ze eerder al dat haar ziekte een grote impact heeft gehad op haar huwelijk en gezinsleven.

Begin 2017 werd de diagnose longkanker gesteld bij Nicolette. Gelukkig is het met de gezondheid van de presentatrice – nadat ze onder het mes is geweest – goed gekomen, maar heeft haar huwelijk er flink onder geleden. ‘De ziekte van Nicolette heeft grote impact gehad op haar gezinsleven en haar huwelijk’, aldus haar management tegenover RTL Boulevard.

Overleven

In de laatste Flair van 2018 vertelde Nicolette hier ook al over. ‘Mijn leven heeft op z’n kop gestaan en nu moet ik gaan herijken: wie ben ik, wat wil ik?’, zei ze destijds. ‘Ook als gezin moeten we dat doen. We stonden in de dubbele overlevingsstand, met drie kleine kinderen die ook aandacht nodig hadden, mijn ziekte, de operatie, er was bijna geen tijd om te ademen. Ik merk dat we dat nu pas doen, dat we daar ontzettend veel behoefte aan hebben. Dat gaat soms hand in hand en soms doen we dat op onze eigen manier. En dat is prima, we vinden wel een weg die voor ons werkt.’

Vrijheid

Afgelopen vrijdag plaatste Nicolette een cryptische quote op Instagram. ‘Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is ze laten gaan’, viel er te lezen op de foto. Daarbij schreef ze: ‘We zullen de beste vriendjes blijven’, gevolgd door een gebroken hartje. Dat Nicolette en Joost veel van elkaar houden, moge duidelijk zijn. Ze hebben elkaar dan ook altijd veel vrijheid gegund. In Flair vertelde de presentatrice bijvoorbeeld dat haar man vaak alleen op reis gaat. ‘Dat zelf op reis gaan is natuurlijk geweldig. Het is de ultieme reset van je dagelijkse leven. Dat zou ik ook wel willen, maar ik zit nog te veel bovenop mijn kinderen en wil ze nog niet zo lang alleen laten. Maar het is prima dat Joost dat wel doet. Dat hij dat juist doet. Het is goed voor hem en goed voor ons. We laten elkaar vrij in de dingen die we graag willen. Ik zou het vreselijk vinden als ik hem daarin zou belemmeren.’

Gezin

Nicolette en Joost trouwden in 2012. Samen hebben ze drie jonge kinderen: dochter Isabella (6) en tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost (4).

