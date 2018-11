Nicolette Kluijver deelt indringende foto van litteken en ontvangt vele warme reacties

Vorig jaar werd er een voorstadium van longkanker geconstateerd bij Nicolette Kluijver (34), waar ze niet alleen een mentaal maar ook fysiek litteken aan overgehouden heeft. Hiervan deelt ze een indringende foto, mét een belangrijke boodschap.

‘Life is too short to waste time hating anyone…’, schrijft de presentatrice bij de foto. Dit zinnetje vult ze aan met de hashtags ‘#zoveelbullshit’, ‘#zuurpruimen’, ‘#genietvanhetleven’, ‘#positivevibes’ en ‘#liefvoorelkaarzijn’.

Vol lof

De volgers van Nicolette hebben alleen maar lovende woorden over voor het feit dat de presentatrice zo’n intieme foto deelt. ‘Tjonge, wat mooi dat je dit deelt zeg. Chapeau knappe, sterke vrouw’, luidt een van de reacties. Een ander reageert: ‘Wauw, super knap dat je dit deelt. Laat zien dat iedere mens littekens heeft, zelfs mooie en populaire mensen zoals jij. Diep respect voor jou. Altijd vrolijk altijd positief. Mooi om te zien. Je laat m’n ogen openen. Vooral zo blijven en je niet laten beïnvloeden door negatieve reacties, hoe moeilijk dit ook is.’

René van der Gijp

De post lijkt een reactie te zijn op de uitspraken van René van der Gijp, die in Voetbal Inside keihard uithaalde naar Nicolette. Zij zou volgens de voetbalanalist niet juist hebben gereageerd op het feit dat het RTL-contract van Dennis Weening niet verlengd is. ‘Ik ga hem vreselijk missen, maar hij is mijn vriend, dus we blijven met elkaar in contact. Het is gewoon niet leuk’, zei de presentatrice onlangs over het vertrek van de presentator met wie ze voor de camera van ‘Expeditie Robinson’ staat.

Die reactie van Nicolette vond Van der Gijp maar laf. ‘Zeg nou gewoon wat je op je hart hebt, zeg wat er gebeurd is, zeg wat je ervan vindt, zeg of het RTL of het Dennis z’n fout is’, aldus René. ‘Maar zeg gewoon wat je weet man, doe niet zo raar. Waar gaat het over? Het gaat helemaal nergens over. En dan staat die trut me daar een partij te giechelen. Dan denk ik: ‘Kom op man, je bent volwassen.”

