Nicolette Kluijver en man vechten voor hun huwelijk

Een paar dagen eerder plaatste Nicolette nog een verdrietige quote op Instagram, met daarbij de tekst ‘We zullen de beste vriendjes blijven.’ De post was al snel weer verwijderd, maar riep veel vragen op. Inmiddels is duidelijk dat Nicolette en haar man Joost Staudt van plan zijn om te vechten voor hun huwelijk. Dat liet het management van Nicolette weten aan RTL Boulevard.

Longkanker

In 2017 werd er bij Nicolette het voorstadium van longkanker ontdekt. “De ziekte van Nicolette heeft grote impact gehad op haar gezinsleven en haar huwelijk. De liefde is er nog steeds en de wil om te knokken voor het gezin”, aldus het management.

Instagram

Op vrijdagavond plaatste Nicolette de foto op instagram. “Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is ze laten gaan”, viel er te lezen in de foto. Nicolette schreef daaronder met een emoji van een gebroken hart: “We zullen de beste vriendjes blijven”

Gezin

Nicolette en Joost trouwden in 2012. Samen hebben ze drie jonge kinderen: dochter Isabella (6) en tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost (4). Kluijver heeft al eens eerder gezegd tegen Grazia dat scheiden voor haar geen mogelijkheid is: ‘We hebben drie kleine kinderen samen, dus in mijn hoofd is uit elkaar gaan echt geen optie,’ aldus Nicolette.

