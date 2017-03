Nicolette Kluijver bedankt arts

Nicolette Kluijver is vorige week geopereerd, nadat er een voorstadium van longkanker bij haar werd geconstateerd. Op Instagram heeft de presentatrice nu een reactie gegeven op het plaatsvinden van de ingreep.

Superheld

Het is de eerste keer dat de blondine van zich laat horen na de operatie. Ze plaatste een foto online, waarop een plaatje van een superheld met rode cape te zien is. Bij de foto schrijft ze: ‘I know a superhero Dr. R. Zandbergen #currentfeeling #underconstruction‘

Operatie

De 32-jarige Nicolette bracht onlangs het nieuws naar buiten dat er een voorstadium van longkanker bij haar was gevonden. Ze liet al weten dat er gelukkig geen uitzaaiingen zijn, waardoor de ziekte goed te behandelen is. Een deel van haar linkerlong is nu operatief verwijderd.

Kinderen

Op Instagram plaatste de Expeditie Robinson-presentatrice ook nog een foto van haar twee dochtertjes, die in matchende outfits op het aanrecht zitten. Haar man, tevens arts, neemt de zorg voor de kinderen tijdens haar herstel op zich. Bij de foto schrijft Nicolette:‘Mijn boefjes klaar voor Maandag! #sweet @drjooststaudt #yourethebest ‘

Bekijk de foto hieronder.

Mijn boefjes klaar voor Maandag! #sweet @drjooststaudt #yourethebest ❤ A post shared by Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) on Mar 12, 2017 at 11:55pm PDT

Bron: Privé

Lees ook: