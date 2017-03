Nicole Kidman vertelt wat er mis was met haar handen tijdens de Oscars

Het kan je bijna niet ontgaan zijn. Tijdens de Oscars was er – naast het fiasco bij het uitreiken van het laatste beeldje – een moment waar iedereen het over had: de handen van Nicole Kidman. Haar manier van klappen was zó opvallend dat het beeld ervan gelijk viral ging. Nu heeft de blondine eindelijk verteld waarom ze zo raar klapte die bewuste avond.

In de viral video is te zien dat Nicole Kidman er nogal een vreemde klaptechniek op na houdt. Want waar de andere gasten uitbundig klapten tijdens het uitreiken van de gewilde beeldjes, deed de actrice iets heel raars met haar handen. Met haar puntige vingers stijf naar buiten gebogen, leken alleen haar handpalmen elkaar te raken. So weird!

Aan KIIS FM’s Kyle and Jackie O heeft de Australische nu een boekje open gedaan en uitgelegd wat er aan de hand was die bewuste avond. De reden? Nicole was ontzettend bang dat ze haar diamanten ring kwijt zou raken, wanneer ze té enthousiast zou klappen. “Het was zo ongemakkelijk, want ik wilde niet, niet klappen. Dat zou nog erger zijn, toch? De headlines zouden dan zeker zijn: ‘Waarom klapt Nicole Kidman niet? Wat is er aan de hand?’ Daarom klapte ik dus op deze manier, omdat ik deze grote diamanten ring om had die niet van mezelf was.”

Dat verklaart een hoop.

Bron: GRAZIA

