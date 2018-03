Tof! Netflix’ ‘The Sinner’ krijgt een tweede seizoen en dít wordt de verhaallijn

Tijdens het eerste seizoen van The Sinner zaten wij op het puntje van onze stoel. Baalde jij – net als wij – ook toen je alle tien de afleveringen binnen mum van tijd weggekeken had? Dan hebben we goed nieuws.

Seizoen twee on the way

Netflix werkt momenteel hard aan een tweede reeks. Hoewel het verhaal uit seizoen één zo goed als afgerond leek in de laatste episode, lijkt het erop dat de hoofdrolspelers, onder wie Jessica Biel (Cora Tannetti) en Bill Pullman (Harry Ambrose), zullen terugkeren in de nieuwe afleveringen.

Nieuwe reeks, nieuwe zaak

Volgens Manners.nl zijn op het web diverse spoilers te vinden over de komende verhaallijn. Zij weten te vertellen dat in het tweede seizoen Harry wordt teruggehaald naar zijn thuisstad in de buurt van New York, waar hij de taak krijgt om een bizarre misdaad – een dubbele moord gepleegd door een elfjarige jongen met een onverklaarbaar motief – op te lossen.

Duistere vibe

Harry zou niets vreemds kunnen opmerken aan de jongen zelf, maar wel een vreemde, duistere vibe opmerken in de stad. Ook ontdekt hij dat er mensen zijn die álles in het werk stellen om een groot geheim te bewaken.

We wachten in spanning af

Hoe Jessica’s personage Cora terugkeert in de tweede reeks, is nog niet helemaal duidelijk. Ook blijft nog even geheim wanneer we deel twee van The Sinner kunnen verwachten, maar we hopen dat Netflix Original eind dit jaar terugkeert op de streamingsdienst.

The Sinner nog niet gezien? Ga dat dan eens héél snel doen. Je ziet de trailer in onderstaande video.

