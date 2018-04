Wordt deze nieuwe serie met ‘Dexter’ dé Netflix-thriller van 2018?

Nog nooit hadden we zoveel sympathie voor een seriemoordenaar; acht seizoenen lang hield bloedspetteranalist Dexter ons in de gelijknamige serie in zijn greep. Vijf jaar nadat de hitserie aan z’n eind kwam, is hoofdrolspeler Michael C. Hall terug in een nieuwe serie, die misschien wel de grootste thrillerhit van het jaar wordt.

Rete spannend

Michael is vanaf 10 mei te zien in de nieuwe Netflix Original Safe, waarin hij in plaats van een moordende psychopaat een zorgzame huisvader speelt. Klinkt minder spannend, maar wanneer hem in de serie het ergste gebeurt dat een ouder kan overkomen, zit je binnen mum van tijd met het zweet op je voorhoofd op het puntje van je stoel.

Nachtmerrie van iedere ouder

In de serie speelt Michael Tom, een pediatrische chirurg het al twee jaar zonder zijn vrouw moet doen, die hij verloor aan kanker. In de opvoeding van zijn twee tienerdochters staat hij er nu alleen voor. Hij doet er alles aan om ze te beschermen, maar kan niet voorkomen dat het fout gaat; één van zijn dochters raakt vermist, een gebeurtenis waardoor Tom’s wereld volledig instort.

Daddy to the rescue

De politie stelt een onderzoek in, maar omdat er volgens Tom niet voldoende gedaan wordt om zijn kind terug te vinden, besluit hij zelf in actie te komen. De grote vraag is: hóe ver wil Tom gaan om zijn familie te beschermen? De trailer van de spiksplinternieuwe serie doet vermoeden dat ons een duister en bloedstollend avontuur te wachten staat.

Het complete eerste seizoen van Safe, bestaande uit acht afleveringen, zie je vanaf 10 mei op Netflix. Binge game on!

Beeld: Still uit video