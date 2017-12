Net binnen: Sharon Doorson is zwanger!

Sharon Doorson is zwanger. De zangeres en haar vriend Brunno verwachten hun eerste kindje. De zangeres jubelt: “We’re having a BABY!!!?? Zooo blij om dit mooie nieuws eindelijk met jullie te delen! We zijn helemaal in de wolken.”

Echofoto

Sharon heeft het blijde nieuws zojuist bekend gemaakt met een echofoto op Instagram. “We zijn helemaal in de wolken. En woww… wat voelt het speciaal zeg, ons kleine wondertje in mn buik. We zijn nu al helemaal in love,” schrijft ze bij het bijzondere kiekje.

Kinderwens

De zangeres en haar vriend wonen samen in Schiedam. De twee zijn al jaren bij elkaar. Afgelopen maart gaf Sharon nog aan voorlopig geen kinderen te willen. Ze hield de kinderwens buiten de deur om haar succes niet te verpesten. “Brunno zou het wel heel leuk vinden, maar hij weet dat het nu niet kan. Want ik ben realistisch. Mijn hele leven heb ik voor dit succes gevochten, dan kan ik toch niet ineens een half jaar zwanger uit de running zijn?”, aldus Sharon in een eerder interview.

We’re having a BABY!!! Zooo blij om dit mooie nieuws eindelijk met jullie te delen! We zijn helemaal in de wolken. En woww… wat voelt het speciaal zeg, ons kleine wondertje in mn buikWe zijn nu al helemaal in love✨ Een bericht gedeeld door Sharon Doorson❤ (@sharondoorson) op 12 Dec 2017 om 7:24 PST

Beeld: Peter Smulders