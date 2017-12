Als een van de meest bekende televisiekoks ter wereld, kan het haast niet anders dan dat Jamie Oliver een prachtig stulpje heeft. Een tijdje geleden is hij met zijn vrouw Jools en hun vijf kids in een miljoenenvilla in Londen getrokken, maar hoewel het hartstikke groot is, hebben ze er toch een knus en huiselijk gevoel aan kunnen geven.

Jamie telde vorig jaar naar verluidt zo’n 10 miljoen euro neer voor een historisch pand in Hampstead, een buitenwijk in Londen. Het huis heeft – natuurlijk – een geweldige keuken met een flink fornuis en pizzaoven, zeven slaapkamers en een pianokamer.

Levendig

Hoewel Jamies Instagram vooral volstaat met kiekjes van de lekkerste gerechten, krijgen we via het Instagramaccount van zijn vrouw Jools een kijkje in privéleven en daarmee hun levendige huis. Kijk maar mee…

Bron: GVA