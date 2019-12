‘The one that’s in Dutch’: komt er een Nederlandse versie van ‘Friends’?

Plien van Bennekom staat in theaters, speelt in reclames en in films, maar ze heeft nog veel meer ambities. De cabaretière zou een Nederlandse versie van ‘Friends’ willen maken.

Nederlandse versie van ‘Friends’

“Ik hou van een serie als Friends, het lijkt me fijn om een keer met goede schrijvers te kijken of zo’n serie in Nederland mogelijk zou zijn”, aldus de 48-jarige actrice – die we plots hélemaal zien als de eigenzinnige Phoebe – in gesprek met de VARAgids. Onze zegen heeft ze.

Zaai in een nieuw jasje?

Van Bennekom werkt samen met collega Bianca Krijgsman aan een nieuwe theatervoorstelling en zou in de toekomst graag nog meer met haar willen doen. Bijvoorbeeld een soort Zaai, het televisieprogramma waarmee de twee eind jaren negentig nationale bekendheid kregen. “Maar dan niet met meisjes in het weiland, maar bijvoorbeeld met keurige dames met nordicwalkingstokken in het bos. En dan die gesprekken laten zien, lijkt me geweldig.”

Komt er dan eindelijk een reünie?

Over Friends gesproken, de originele cast schijnt momenteel druk bezig te zijn met – jawel – een heuse revival. Er zou een reüniespecial in de maak zijn voor HBO Max, waaraan alle zes acteurs gaan deelnemen. Dit meldde The Hollywood Reporter afgelopen maand. Er worden gesprekken gevoerd met Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross), evenals met de makers van de populaire jaren ’90 serie David Crane en Marta Kauffman.

Jennifer Aniston hint ook op hereniging

In september vierden de New Yorkse vrienden het feit dat de eerste aflevering 25 jaar geleden werd uitgezonden. De show is momenteel nog te zien op Netflix, maar volgend jaar moeten kijkers afstemmen op HBO Max als ze de nog immer populaire comedy willen blijven kijken. Jennifer Aniston hintte onlangs al op een reünie toen ze te gast was bij Ellen DeGeneres. Dit kwam vlak nadat ze haar eerste foto op Instagram plaatste, waarop het zestal voor het eerst sinds jaren weer samen te zien was. Over de uitvoering van een eventuele hereniging kon Aniston nog niet veel zeggen, omdat daar nog over gesproken wordt.

Dit bericht bekijken op Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 Een bericht gedeeld door Jennifer Aniston (@jenniferaniston) op 15 Okt 2019 om 6:03 (PDT)

