Soof, we love you, maar het is éven tijd voor een andere klunzige heldin. Doris, die we in 2013 leerden kennen in de gelijknamige tv-serie van Net5, maakt komend najaar haar opwachting in de bioscoop. Topactrice Tjitske Reidinga kruipt vijf jaar na dato opnieuw in de huid van het personage dat Bridget Jones-fans direct in hun hart zullen sluiten.

Lees ook

Een baby bij een andere vrouw: acteur Vincent Croiset over het vaderschap

‘Ik ben een soort vla’

Doris, gespeeld door de succesvolle Gooische Vrouwen-actrice, is een gescheiden vrouw met twee kids. Ze is op haar 45e in een sleur terecht gekomen: geen man, geen geld, geen plan en elke avond op de bank met Heel Holland Bakt. Ondanks de vele tegenslagen en saaie dagen, staat haar beste vriend Tim altijd voor haar klaar. Plots ontwikkelt Doris romantische gevoelens voor Tim en dat maakt de boel een tikje ingewikkelder. Zoals ze het zelf zegt: “Ik heb een hele onsamenhangende vorm aangenomen. Ik ben een soort vla.”

Cast

De film is gebaseerd op de eerder genoemde serie, waar helaas – want leuk was het zeker – maar één seizoen van gemaakt is. Kennelijk zien de makers na een jarenlange stilte toch nog een toekomst voor Doris. Naast Tjitske spelen ook Bracha van Doesburgh, Guy Clemens, Gijs Scholten van Aschat, Roos Ouwehand en Monique van de Ven mee in de film. De regie is in handen van Will Koopman, die eerder tv- en filmhits Gooische Vrouwen, Divorce en de Familie Kruys maakte.

Doris draait 20 september in de bioscoop. Bekijk de heerlijke eerste trailer in onderstaande video.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Still