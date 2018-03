Miljoenen Amerikanen zaten gisteren voor de buis om de finale van The Bachelor te kijken. Iedereen was benieuwd hoe het de Nederlandse Arie Luyendyk jr. (36) en zijn kersverse verloofde, die hij in de aflevering ervoor koos als ‘de ware’, zou vergaan. Wat ze te zien kregen, was echter een totale schok voor het publiek.

Lees ook

‘The Bachelor’ heeft gekozen! Zijn Robbert en Naddja nog steeds samen?

Tóch maar een ander

De in Den Bosch geboren knapperd, de zoon van voormalig autocoureur Arie Luyendyk, ging in de laatste uitzending namelijk geheel onverwachts een tweede maal op zijn knieën, voor een andere, eerder afgevallen kandidate.

Spijt

Arie verloofde zich in eerste instantie met Becca Kufrin (26), maar kreeg blijkbaar toch spijt van zijn beslissing. Hij bedacht zich dat hij de 25-jarige Lauren Burnham nooit had moeten laten gaan. Tot grote verbazing verbrak hij daarom zijn verloving met Becca en pakte het vliegtuig naar de woonplaats van Lauren, om haar daar proberen terug te winnen.

Samenwonen

De blondine besloot Arie een tweede kans te geven. Eenmaal terug in de studio van ABC trok Arie de stoute schoenen aan, pakte haar hand en vroeg haar ten huwelijk. Lauren zei volmondig ‘ja’. De twee zijn naar het schijnt dolverliefd en van plan om na een vakantie samen bij elkaar in te trekken in Arie’s huis in Arizona.

Rollen omgedraaid

Het afgelopen seizoen stond Arie volop in de belangstelling als ‘felbegeerde vrijgezel’. In 2012 deed hij ook al eens mee aan de show, The Bachelorette, die keer als een van de deelnemers die streden om de liefde van een vrijgezelle vrouw.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Hollandse Hoogte