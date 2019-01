Zien: Natasja Froger neemt het op voor geschorste leraar Gerrit

Natasja Froger heeft haar medeleven voor onderwijsassistent Gerrit Keeman uitgesproken. De vrouw van René steekt haar mening niet onder stoelen of banken in ‘Goedemorgen Nederland’.

De presentatrice is het niet eens met de schorsing van de onderwijsassistent. Gerrit werd geschorst nadat hij een leerling bij zijn nek had gepakt. De jongen had eerder zijn moeder uitgescholden en een stoel naar de leraar gegooid. Natasja is verbijsterd over de beslissing van de school. ‘Op het moment dat je aangevallen wordt met een kruk en het gaat zo ver, heb je als leraar het recht om iemand even in zijn nekvel te grijpen en te zeggen: ‘Nu is het klaar’.’

Verkeerd signaal

Volgens Natasja klopt het niet dat de leraar nu thuiszit en de leerling gewoon nog naar school mag. ‘Ik vind het een verkeerd signaal dat de jongen gewoon weer rondloopt en het dus geaccepteerd wordt’, aldus de blondine.

