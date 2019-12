Natasja Froger openhartig over relatiebreuk met René Froger

In alweer de allerlaatste aflevering van ‘Rooijakkers over de vloer’ ging Art woensdagavond langs bij de familie Froger. Natasja en René vertellen over de zwaarste periodes uit hun leven, waaronder hun tijdelijke breuk.

Affaire

René Froger, één van ’s lands meest gewaardeerde zangers en het brein achter De Toppers, is al 27 jaar getrouwd met Natasja. De twee leerden elkaar meer dan dertig jaar geleden kennen in Athene. René was toen nog met een andere vrouw getrouwd, maar dat wist Natasja toen helemaal niet.

‘Ik wilder er echt niet aan’

“Dat was voor mij wel een ding toen ik daar achterkwam”, legt ze uit aan Art. “Ik vond hem zo leuk, maar ik wilde er echt niet aan. Ik had zoveel vriendinnen die weleens wat met getrouwde kerels deden. Ik had zo’n vooroordeel en toen was ik het ineens zelf.” Toch bleek hun liefde sterker dan Natasja’s normen en waarden. Ze is er helemaal voor gegaan en het stel is al 27 jaar gelukkig samen.

Relatiebreuk

Toch kennen ook Natasja en René hun ups en downs. Zo vertelt Natasja openhartig over hun relatiebreuk, die plaatsvond na de geboorte van hun zoons. “Toen vond ik het ineens heel stom dat-ie ’s avonds en ’s nachts werkte. Ik wilde hem het liefst zeven dagen in de week om me heen, 24 uur per dag en dan samen met de kids”, vertelt Natasja. Maar al snel, na drie maanden uit elkaar, kwamen ze erachter dat ze niet zonder elkaar konden.

Ziekte

René was 45 toen bleek dat hij een zeer agressieve vorm van prostaatkanker had. Ook dit was een heftige periode in het leven van de familie Froger. Gelukkig waren ze er op tijd bij en kon hij goed behandeld worden. “Dat vind ik nog lastig om over te praten”, geeft Natasja eerlijk toe. “Ik kon niks doen. Ik stond met mijn handen gebonden in de hoop dat het allemaal goed ging. Ik ben wel heel bang geweest.”

