Lief: Naomi van As deelt zoete foto met dochtertje

Eind oktober kwam het dochtertje van Sven Kramer en Naomi van As ter wereld. Mama Naomi geniet met volle teugen van de kleine Kae en plaatst dan ook te zoete kiekjes op haar Instagram.

Want jong geleerd is oud gedaan, moet de hockeyster hebben gedacht. Maar helaas vindt haar dochtertje nog niet zo héél veel aan de favoriete sport van haar moeder. ‘Kae vindt hockey ook heel leuk om naar te kijken’, schrijft Naomi bij een foto van een slapende Kae.

Haar

Wat we ook al kunnen zien, is dat haar dochtertje al een flinke bos haar heeft. Hoewel de kleine spruit nog geen twee maanden oud is, kan ze al bijna een staartje in. Zoet!

Beeld: ANP, Instagram