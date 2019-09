Flink geschrokken: Naomi van As openhartig over ziekenhuisopname dochtertje Kae

De schrik zat er goed in bij Naomi van As (36) en Sven Kramer (33). Hun dochtertje Kae moest namelijk met spoed naar het ziekenhuis, wat gezorgd heeft voor een hoop bezorgdheid bij het sportkoppel.

In Ouders van Nu doet Naomi een boekje open over de heftige ervaring. “Het begon met hoesten”, begint de voormalig hockeyster. “Een verkoudheid, dacht ik.” Tot Kae de longen uit haar lijfje hoest en benauwd klinkt. Dat leidt ertoe dat de moeder van het meisje zo snel mogelijk een deskundige wil inschakelen. “Ik ben een hypochonder en ga dus altijd uit van het ergste.”

Puffer

Uiteindelijk gaat het stel met hun dochtertje naar een bevriende huisarts in Friesland, omdat haar vaste dokter geen gaatje vrij heeft in de agenda. Op dat moment hoest Kae niet alleen enorm, maar heeft het meisje van 11 maanden óók nog eens koorts. Ademen lijkt nog lastiger te gaan dan het al ging en ze krijgt een puffer om de boel op gang te brengen. Of dat goed gaat, is een tweede. “Die puffer en Kae? Geen vrienden. Je kunt het gerust een uitdaging noemen, want zo’n kapje over haar mond en neus vindt ze helemaal niks. Sterker nog: mijn moeder en ik moeten samenwerken om de puffer zijn werk te laten doen.”

Ziekenhuis

Helaas blijkt dit niet genoeg te zijn en moet de kleine spruit naar het ziekenhuis. Hier moet een vernevelapparaat het meisje helpen om het ademen makkelijker te maken. “Maar ze is er weer. Blij én met genoeg lucht”, aldus die opgeluchte Naomi, die vertelt dat óók zij en Sven weer rustig adem kunnen halen. “De luchtweginfectie is voorbij. De eerste benauwdheid zit erop. Pfftt.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens. “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram