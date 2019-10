Zien: Naomi van As blikt terug op zwangerschap met prachtige foto

Naomi van As (36) kan het bijna niet geloven, maar het is alweer bijna een jaar geleden dat haar dochtertje Kae ter wereld kwam. En daarom blikt de voormalig hockeyster terug op de tijd dat ze nog zwanger was van haar eerste kindje.

Vol trots kijkt Naomi terug op haar zwangerschap. “Dit is alweer een jaar geleden! Kae’tje hier nog in mijn buik en volgende week wordt ze 1 jaar”, schrijft ze bij de foto. Uit de hashtags blijkt dat de brunette het allemaal maar ontzettend snel vindt gaan. “De tijd vliegt.”

Belachelijk snel

Volgers van Naomi weten precies wat ze bedoelt. “Zo herkenbaar! Onze dochter wordt over 2 weken 1 jaar. Het eerste jaar is voorbij gevlogen”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Ooh, hou op! Over een maand wordt onze Callan ook 1. En dat ging belachelijk snel! Ik vind dat je haar best nog een jaar je baby mag noemen hoor!”

Klimmen en klauteren

Onlangs werd ook al pijnlijk duidelijk hoe hard Kae groeit. Ze heeft al helemaal een eigen willetje en klimt overal op. “In de gaten houden, deze meid…”, aldus de moeder van het meisje.

Beschermend

Of de zwangerschap haar heeft veranderd? “In de kern ben je natuurlijk nog steeds dezelfde persoon, maar als moeder vind ik mezelf wel meer kwetsbaar”, zei ze er eerder over in Flair. “Ik heb de verantwoordelijkheid voor zo’n klein wezentje. Ik wil niet dat er iets met haar gebeurt. Man, in het begin was het: beschermen, beschermen, beschermen. Het was wél mijn kind, dus handen wassen voordat je haar aanraakte. Daar ben ik nu wel relaxter in.”

Sven als vader

Naomi noemde Sven Kramer (33) – vader van Kae – in een hetzelfde interview “vertederend” als vader. “Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over. Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien. Hij heeft een heel klein hartje en als vader is hij echt een softie. Hij is heel lief voor Kae en zo’n grote man met zo’n kleine baby is eigenlijk heel aantrekkelijk.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi.

