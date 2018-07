Zien: Naomi van As en Sven Kramer genieten van welverdiende vakantie

Naomi van As en Sven Kramer genieten nog even van een vakantie met zijn tweetjes op Mallorca. Het stel verwacht namelijk binnenkort hun eerste kindje.

Eind april maakten de sporters bekend dat ze in verwachting waren. Wat het geslacht is van de kleine spruit, dat is nog niet duidelijk. Naomi verbergt hier met haar arm haar babybuik en houdt Sven stevig vast.

Beeld: ANP, Instagram