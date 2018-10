Naomi van As en Sven Kramer delen eerste gelukkige gezinsfoto

Een aantal dagen geleden werd het heuglijke nieuws bekendgemaakt dat Naomi van As (35) en Sven Kramer (32) hun eerste kindje hebben mogen verwelkomen. Op een eerste foto van het meisje hebben we nog even moeten wachten. Tot nu!

Zowel Naomi als Sven hebben een foto van hun kersverse gezin op Instagram geplaatst. ‘Happy family’, schrijven ze beide sportievelingen. Een bron had afgelopen week al verklapt dat het meisje de naam Kae had gekregen, maar nu blijkt ze ook een tweede naam te hebben: Robin.

Felicitaties

Onder de foto stromen de felicitaties binnen. ‘Heel blij voor jullie! Veel geluk samen’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Wat een scheetje! Van harte gefeliciteerd met jullie mooie dochter.’

Dit bericht bekijken op Instagram Happy Family 😃❤️ Een bericht gedeeld door sven kramer (@svenkramer) op 28 Okt 2018 om 12:14 (PDT)

