Babynieuws! Naomi van As en Sven Kramer trotse ouders geworden van dochtertje

Het is de hoogste tijd voor beschuit met muisjes, want Naomi van As (35) en Sven Kramer (32) hebben hun dochtertje mogen verwelkomen!

Volgens een bron die dichtbij het stel staat, is het meisje afgelopen weekend ter wereld gekomen. ‘Het meisje heet Kae Kramer’, aldus de insider tegenover Story. De naam zou ‘puur, geluk’ betekenen.

Eerste kindje

Eind april maakten Naomi en Sven bekend dat ze in verwachting waren. Het is het eerste kindje voor het sportieve koppel.

Bron: Story | Beeld: ANP