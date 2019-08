Net als mama: Naomi van As en dochter Kae gaan voor zelfde kapsel

Als er weer een nieuwe foto opduikt van het dochtertje van Naomi van As en Sven Kramer is er één ding waar niemand over uitgepraat raakt: de volle haardos van Kae. En die lokken heeft haar moeder nu net zo bij elkaar gebonden als die van haarzelf, wat een wel héél zoet kiekje oplevert.

Op een gloednieuwe foto is te zien hoe Naomi haar dochtertje in haar armen houdt. Hierbij heeft Kae een schattig staartje op haar hoofd en draagt de voormalig hockeyster een knot op dezelfde plek. Beiden hebben ze de onderste laag van hun haar lekker loshangen.

Staartje

Opnieuw is het ’t kapsel van Kae dat de aandacht van Naomi’s volgers trekt. “Dat staartje! Wat een knapperd”, reageert een fan, gevolgd door een hartje. Een ander schrijft: “Wat een schatje, zo cute met haar staartje op haar hoofd!”

Lookalike

Waar de fans van Naomi en Sven nog niet helemaal over uit zijn, is op wie het meisje het meest lijkt. “Sven lookalike! Of tenminste: ze lijkt op hem”, merkt iemand op. Dat terwijl een ander de kleine spruit “een echte Van As” noemt.

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In november 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens. “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi.

Dit bericht bekijken op Instagram 💞 Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 11 Aug 2019 om 7:38 (PDT)

